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Подростка забросали подарками за стремление ходить в школу
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Подростка забросали подарками за стремление ходить в школу 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Американский радиоведущий Рики Смайли (Rickey Smiley) подарил чернокожему школьнику из Алабамы Кори Патрику (Corey Patrick) автомобиль. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.
Смайли решил найти 19-летнего подростка после того, как его фотография обрела широкую популярность в Facebook. Недавно водитель автобуса сфотографировал Патрика, подходящего к остановке в мантии выпускника, а затем опубликовал трогательный снимок в соцсети. Пост быстро разошелся по интернету, набрав более 40 тысяч репостов.
Как рассказала мать мальчика в интервью WBRC, он с семьей переехал в другой район перед выпускным годом, однако захотел ходить в старую школу, где у него остались друзья. Поэтому подростку приходилось каждый день вставать в 4:30 утра и полтора часа идти пешком до автобусной остановки.
История Патрика тронула ведущих местной радиостанции Jamz. В эфире утреннего шоу ведущий Смайли заявил, что хочет найти школьника и подарить ему автомобиль. «Кори вдохновляет всех нас. Его решимость добиться успеха должна получить признание. Кори преподает всем нам отличный урок о выносливости и о том, как справится со всеми проблемами», — заявил радиоведущий.
Позднее Смайли опубликовал фотографию, на которой он с Патриком стоит напротив новой машины. Мужчина также пообещал подростку помочь с получением водительского удостоверения.
Портал Do Than First сообщил, что Патрик получил полную стипендию в университете Джексонвилла.
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