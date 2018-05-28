Школьнику, ходившему по 1,5 часа до остановки автобуса, подарили автомобиль «за стойкость»

Местный радиоведущий разыскал юношу и вручил ему ключи от машины.

Необычная история произошла в США. Подросток из Бёрмингема (штат Алабама) Кори Патрик получил в подарок автомобиль, ключи от машины ему вручил местный радиоведущий Рики Смайли.

Дело в том, что за год до окончания юношей школы его семья сменила место жительства. Молодой человек решил продолжать обучение в прежнем учебном заведении, ради этого ежедневно он вставал в 4.30 утра — и по 1,5 часа добирался до остановки автобуса, чтобы попасть на уроки.

В день вручения дипломов Кори Патрик снова проделал непростой путь — уже в мантии выпускника. кто-то из местных жителей сфотографировал его и разместил фото в соцсети. Снимок моментально стал вирусным — и на историю обратил внимание радиоведущий Рики Смайли.

Он попросил слушателей помочь ему разыскать молодого человека — и сотрудники радиостанции Jamz вручили школьнику ключи от автомобиля за «сознательность и стойкость».

Кори — это вдохновение для нас всех. Его настойчивость на пути к успеху должна быть вознаграждена и отмечена. Кори учит нас быть стойкими и пробираться через любые испытания,

— заявили представители радиостанции.

Фото: Facebook

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