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Школьнику, ходившему по 1,5 часа до остановки автобуса, подарили автомобиль «за стойкость»
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Школьнику, ходившему по 1,5 часа до остановки автобуса, подарили автомобиль «за стойкость» 

Letidor.ru 13 минут назад
Фото: Letidor.ru
Местный радиоведущий разыскал юношу и вручил ему ключи от машины.
Необычная история произошла в США. Подросток из Бёрмингема (штат Алабама) Кори Патрик получил в подарок автомобиль, ключи от машины ему вручил местный радиоведущий Рики Смайли.
Дело в том, что за год до окончания юношей школы его семья сменила место жительства. Молодой человек решил продолжать обучение в прежнем учебном заведении, ради этого ежедневно он вставал в 4.30 утра — и по 1,5 часа добирался до остановки автобуса, чтобы попасть на уроки.
В день вручения дипломов Кори Патрик снова проделал непростой путь — уже в мантии выпускника. кто-то из местных жителей сфотографировал его и разместил фото в соцсети. Снимок моментально стал вирусным — и на историю обратил внимание радиоведущий Рики Смайли.
Он попросил слушателей помочь ему разыскать молодого человека — и сотрудники радиостанции Jamz вручили школьнику ключи от автомобиля за «сознательность и стойкость».
Кори — это вдохновение для нас всех. Его настойчивость на пути к успеху должна быть вознаграждена и отмечена. Кори учит нас быть стойкими и пробираться через любые испытания,
— заявили представители радиостанции.
Фото: Facebook
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