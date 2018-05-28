Владельцы Bentayga страдают от проблем с электрикой — в Bentley проблему не комментируют

Далеко не всегда высокая цена автомобиля и принадлежность марки к премиум-сегменту гарантируют идеальный сервис и оперативное решение появляющихся проблем. Вот очередной тому пример: владельцы Bentley Bentayga столкнулись с неполадками в электрике автомобиля, ни решить, ни признать которые в Bentley пока не готовы. Приобретя автомобиль в мае 2017 года, польская обладательница кроссовера со стайлинг-китом от Mansory (тюнинг был исключительно внешним, что важно) радовалась покупке совсем недолго: уже через несколько тысяч километров пробега обнаружились неполадки. Проблема заключалась в самопроизвольной остановке двигателя во время движения, которой предшествовала появившаяся на приборной панели «гирлянда» ошибок вспомогательных систем, таких как ESC, контроль мертвых зон, активный круиз-контроль, адаптивная подвеска и так далее, а также ошибок подогрева руля и даже ручного тормоза. Одно из предупреждений о неисправности при этом сообщает о том, что открыта водительская дверь, хотя автомобиль закрыт. Неисправность оказалась плавающей: она проявляет себя нерегулярно, но навязчиво. К примеру, в марте 2018 года, когда пробег превысил отметку в 10 тысяч километров, автомобиль подвел трижды.

С мая 2017 года по март 2018 автомобиль суммарно провел в сервисе 92 дня, но за эти 8 посещений дилерского центра специалисты ни диагностировать неисправность, ни устранить ее не смогли. Далее последовало обращение в немецкий сервисный центр, который также не обнаружил причин возникновения проблемы. Однако владелица автомобиля была удивлена еще больше, когда после череды безуспешных попыток ремонта в Bentley просто отказались от оказания дальнейшей помощи — причем как в рамках гарантии, так и за счет клиента.

Разочарованная подобным отношением женщина продолжает отстаивать свою позицию, подчеркивая, что находясь в запертом автомобиле с неработающим освещением посреди дороги ночью, она подвергалась значительной опасности, создавая аварийную ситуацию.

Стоит отметить, что отзывных кампаний, связанных с электрическими проблемами, в Bentley не проводили. В конце 2016 года был проведен глобальный отзыв Bentayga, затронувший свыше 1 600 автомобилей (90 из них — в России), но причиной были недостаточно затянутый крепеж сидений и приборной панели.

Разумеется, изучив данные, мы обратились и к производителю, предложив озвучить их позицию, изложить подробности расследования неисправности, помочь донести до читателей сбалансированную информацию или же опровергнуть любую информацию от владелицы, если она не соответствует действительности. Однако в российском офисе Bentley комментировать ситуацию отказались, сославшись на внутреннюю политику Bentley Russia и Volkswagen Group Rus. Представительство компании, отвечающее за Центральную Европу, а также головной офис в Великобритании, куда мы также отправили запросы, ответа не предоставили вовсе. Судя по всему, пока в Bentley избрали тактику отрицания, сделав вид, что такой проблемы не существует.

Учитывая обстоятельства происходящего, можно сказать, что производителю в некотором роде повезло. В Польше не так сильно распространена практика добиваться удовлетворения прав потребителя через суд, в отличие, скажем, от США. Там подобная поломка, которая реально может повлиять на безопасность движения, уже наверняка бы привела бы к отзывной кампании. Нам остаётся пожелать пани Аде (владелице автомобиля из Польши) упорства в доказательстве своих прав как покупателя премиального автомобиля иметь такого же уровня сервис и внимание к своим проблемам. Надеемся, что ей удастся довести дело до признания проблем и компенсации, а случай станет поводом для исправления имеющихся недостатков. Мы же будем продолжать следить за ситуацией. По материалам: www.kolesa.ru