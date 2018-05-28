СП «Исузу Соллерс» начнёт выпускать в РФ двигатели и коробки передач

С этой целью компания заключила специнвестконтракт с Минпромторгом и администрацией Ульяновской области.

Напомним, СПИК — это соглашение между инвестором и Россией (или её субъектом), в этом документе фиксируются обязательства сторон: так, компании должны освоить производство в предусмотренный срок, а РФ — гарантировать стабильность налоговых условий, предоставить доступ к мерам господдержки.

Суммарный объём инвестиций в проект для ООО «Исузу Соллерс» составит более шести миллиардов рублей. Из них 1,3 миллиарда рублей потратят на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Производство нового совместного продукта Isuzu и Sollers (владеет брендом УАЗ ) будет налажено на мощностях нового завода ООО «Исузу Соллерс» в Ульяновске. В серию новый коммерческий автомобиль запустят в 2021 году. Его уровень локализации превысит 80%. Выпуск двигателя, коробки передач, рамы ожидается в 2023 году; электронных блоков управления и системы ADAS — в 2025 году.

СПИК также предусматривает, что в рамках реализации этого проекта компания будет использовать местное литье и иные материалы российского производства.

Ранее эксперты в отрасли предполагали, что новый среднетоннажный грузовой автомобиль, который выпустят в рамках СПИКа, будет продаваться как в России, так и за рубежом, причём у нас он будет известен как УАЗ Сити, а на зарубежных рынках как модель бреда Isuzu (возможное название не уточняется). Предполагается, что права на эту разработку будут у СП «Исузу Соллерс». Экспорт по всему миру наладят с помощью дистрибуторской сети японской компании.

Помимо уже озвученной суммы — шести миллиардов рублей — стороны также планируют дополнительные вложения (объём не раскрывается). Они пойдут на разработку транспорта, работающего на газомоторном топливе, гибридных силовых установок; также средства пойдут на технологии автономного управления и программное обеспечение для телематических сервисов.

На фото: Ульяновский автозавод, принадлежащий Sollers

Ранее Sollers приостановил деятельность в рамках СП с Isuzu, так как решил сфокусироваться на развитии продукции отечественной марки УАЗ. Стоит отметить, что дела у бренда пока идут не очень хорошо: по итогам продаж в первой трети текущего года результат УАЗа (10 783 машины) упал на 17%. Этот спад происходит на фоне роста российского авторынка в целом (за указанный период «плюс» составил 20,5%). Поэтому «Соллерс» и заинтересовался идеей занять нишу в перспективном сегменте среднетоннажных коммерческих автомобилей.

По материалам: www.kolesa.ru