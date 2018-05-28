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Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов
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Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Согласно данным сервиса, на МКАД есть затруднения в районах Дмитровский, Ховрино, Строгино, Кунцево, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Бирюлево Восточное, Зябликово, Капотня, Котельники, Выхино-Жулебино. На вылетных магистралях есть затруднения на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Боровском, Киевском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, Октябрьском проспекте.
В пределах МКАД есть затруднения на Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Кутузовском проспекте, Ломоносовском проспекте, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Лобачевского, ул. Профсоюзная, ул. Обручева, Варшавском шоссе, Пролетарском проспекте, Каширском шоссе, ул. Люблинская, Нахимовском проспекте, проспекте 60-летия Октября, проспекте Андропова, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Звенигородском шоссе.
Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский, Красносельский, Сокольники.
Садовое кольцо загружено в районах Тверской, Пресненский, Арбат, Якиманка, Замоскворечье, Басманный.
В центре основные затруднения образовались на Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Пречистенской, Дербеневской, Павелецкой набережных, Китайгородском проезде, ул. Ильинка, ул. Варварка, Новой и Старой площади, ул. Тверская, ул. Неглинная, ул. Пятницкая, Яузском, Чистопрудном, Рождественском, Петровском, Тверском, Никитском бульварах, ул. Большая Никитская, ул. Малая Бронная, Спиридоньевском пер., ул. Пречистенка, ул. Остоженка, ул. Большая Полянка.
По прогнозам сервиса, к 20:00 загруженность дорог составит четыре балла.
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