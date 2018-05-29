Столичные пробки оцениваются в шесть баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно его данным, на МКАД возникли затруднения в районах Дмитровский, Ховрино, Строгино, Кунцево, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Ясенево, Бирюлево Восточное, Зябликово, Капотня, Котельники, Выхино-Жулебино, Восточное и Северное Измайлово, Гольяново. На вылетных магистралях есть затруднения на Ленинградском, Волоколамском, Ильинском, Новорижском, Боровском, Киевском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, Октябрьском проспекте.

В пределах МКАД автомобильные заторы возникли на Ленинградском, Волоколамском и Звенигородском шоссе, Кутузовском, Ломоносовском и Ленинском проспектах, на проспекте Вернадского, ул. Профсоюзная, Варшавском шоссе, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Рязанском проспекте, в Ростокинском и Сигнальном проездах, на проспекте Мира, на ул. Большая Академическая, на Дмитровском и Алтуфьевском шоссе.

Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина роща, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский, Красносельский, Сокольники.

Садовое кольцо загружено в Тверском, Басманном, Мещанском районах и в Якиманке и Замоскворечье.

В центре основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Садовнической, Павелецкой набережных, на ул. Пятницкая, на Большом Устьинском мосту, ул. Солянка, в Китайгородском проезде, на Новой и Старой площадях, ул. Большая Лубянка, ул. Моховая, ул. Большая Никитская, в Романовом пер., Никитском пер., Георгиевском пер., на ул. Большая Никитская, ул. Варварка, ул. Солянка, на Яузском, Покровском, Чистопрудном, Рождественском, Тверском бульварах.

По прогнозам сервиса, к 20:00 загруженность дорог составит пять баллов.