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Водители общественного транспорта Краснодара наденут единую форму к ЧМ-2018
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Водители общественного транспорта Краснодара наденут единую форму к ЧМ-2018 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
На пресс-брифинге, который проводила администрация города, речь шла о подготовке всей транспортной инфраструктуры к мундиалю.
«Тщательно проработаны вопросы безопасности в общественном транспорте: все городские трамваи, троллейбусы и автобусы оснащены навигационными системами ГЛОНАСС и видеокамерами, контроль транспорта осуществляется в круглосуточном режиме, водители прошли дополнительный инструктаж по вопросам безопасности», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
В КТТУ уже в ближайшее время поступит порядка 1 тысячи комплектов униформы. Специалисты проверили работоспособность видеокамер, которыми оснащён подвижный состав.
Журналистов также познакомили с работой центрального диспетчерского центра КТТУ, в котором запущен в работу программный комплекс PIKAS. Он способен отследить работу более 600 единиц транспортных средств на линии и вывести информацию о прибытии трамваев или троллейбусов на информационные табло остановочных пунктов. Кроме этого система обладает еще рядом неоспоримых преимуществ, сообщает пресс-службы администрации Краснодара.
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