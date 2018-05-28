Корреспондента «Российской газеты» ограбили в Париже

Корреспондент РГ Андрей Полухин был ограблен неизвестными в Париже.

Инцидент произошел в понедельник вечером в самом центре французской столицы, в непосредственной близости от знаменитой Эйфелевой башни. Журналист, который находится в Париже в командировке для освещения одного из этапов автопробега Пекин — Лондон, лишился рюкзака с одеждой и личными вещами. Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля с российскими номерами, вытащили из багажника кроссовера рюкзак и еще одну сумку, после чего скрылись в неизвестном направлении.

— Мы обратились в полицию, но выяснилось, что рядом с Эйфелевой башней есть места, где не установлены камеры видеонаблюдения. Жандармы посочувствовали нам, но никаких действий не предприняли, а отправили в ближайший участок. Там ситуация повторилась — нам не смогли помочь, — рассказал корреспондент РГ. — К счастью, все документы у меня были с собой, и завтра я надеюсь покинуть «гостеприимную» Францию.