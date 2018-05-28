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Корреспондента «Российской газеты» ограбили в Париже
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Корреспондента «Российской газеты» ограбили в Париже 

Российская Газета 36 минут назад
Корреспондент РГ Андрей Полухин был ограблен неизвестными в Париже.
Инцидент произошел в понедельник вечером в самом центре французской столицы, в непосредственной близости от знаменитой Эйфелевой башни. Журналист, который находится в Париже в командировке для освещения одного из этапов автопробега Пекин — Лондон, лишился рюкзака с одеждой и личными вещами. Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля с российскими номерами, вытащили из багажника кроссовера рюкзак и еще одну сумку, после чего скрылись в неизвестном направлении.
— Мы обратились в полицию, но выяснилось, что рядом с Эйфелевой башней есть места, где не установлены камеры видеонаблюдения. Жандармы посочувствовали нам, но никаких действий не предприняли, а отправили в ближайший участок. Там ситуация повторилась — нам не смогли помочь, — рассказал корреспондент РГ. — К счастью, все документы у меня были с собой, и завтра я надеюсь покинуть «гостеприимную» Францию.
Отметим, что еще сильнее пострадала сотрудница российского представительства автокомпании Geely, которая лишилась ноутбука. Кроме того, один из автомобилей Atlas, участвующих в пробеге, теперь отправится в Лондон с полиэтиленовым пакетом вместо заднего стекла.
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