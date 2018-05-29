Региональные дорожные фонды будут получать штрафы нарушителей ПДД 

С 1 января 2019 года собранные за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) штрафы будут направлять в дорожные фонды регионов. Таким образом, власти субъектов Федерации лишатся права распоряжаться этими средствами по собственному усмотрению.
Автором соответствующих поправок в Бюджетный кодекс выступил Минтранс после поручения президента Владимира Путина. Госдума приняла документ в трёх чтениях, а 29 мая закон рассмотрит Комитет Совета Федерации по экономической политике.
Сказано, что речь идёт обо всех штрафах, в том числе зафиксированных камерами наблюдения на дорогах. Новации должны увеличить объёмы дорожных фондов и поспособствовать повышению безопасности дорожного движения.
Пока документ разрабатывался, Минтранс отказался от идеи отправлять в дорожные фонды доходы регионов от платных парковок на автодорогах общего пользования, платы за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, а также штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Ранее первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал закон справедливым, ведь сейчас собранные за нарушение ПДД штрафы являются способом пополнения региональных бюджетов, они входят в доходную часть казны и ими закрывают всевозможные дыры.
«Я за то, чтобы все деньги отправлялись в дорожный фонд. Тогда мотивация накручивать штрафы будет меньше», — сказал депутат.
С ним согласен координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. Он считает, что новшество лишит чиновников мотива собрать побольше денег и латать бюджетные дыры с помощью автомобилистов.