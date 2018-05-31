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В правительстве одобрили законопроект о скидке за задержанный штраф
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В правительстве одобрили законопроект о скидке за задержанный штраф 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российское правительство одобрило законопроект, согласно которому автомобилисты имеют право погасить штрафы за нарушение ПДД со скидкой 50%, если срок льготной оплаты истек из-за задержки доставки. Текст документа размещен на сайте ведомства.
Отмечается, что проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был одобрен на заседании кабмина и в установленном порядке внесен на рассмотрение в Госдуму.
"Законопроектом предлагается внести в статьи 31.8 и 32.2 КоАП изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности", — говорится в тексте документа.
Согласно размещенной информации, изменения были внесены после жалобы гражданина Ю. А. Рейнхиммеля.
Ранее сообщалось, что в Центробанке подготовили проект, согласно которому будут изменены базовые тарифы ОСАГО и их коэффициенты.
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