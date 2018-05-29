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В Новосибирске выпустили уникальные марки с гербом города
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В Новосибирске выпустили уникальные марки с гербом города 

АиФ-Новосибирск 10 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Эксклюзивные марки, посвященные гербам Новосибирска и Новосибирской области, презентовали в Новосибирске.
Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, марка была изготовлена в рамках серии «Гербы субъектов и городов Российской Федерации». На ней изображен герб Новосибирска, на полях почтового блока — герб Новосибирской области и карта России. Тираж новых марок с гербом Новосибирска — 45 тысяч экземпляров.
«Это не просто уникальное событие для Новосибирска, это событие всероссийского масштаба, марка уйдет в федеральное обращение, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — У нее глубокий патриотический смысл — на ней изображен Новосибирск — значимая часть России». Эскиз марки был передан в Музей Новосибирска. В истории нашего города и области подобная марка выпускалась только однажды — в 2003 году.
Как добавили в мэрии, к 125-летию Новосибирска пройдет еще одна необычная акция — вместе с Почтой России город объявил конкурс на лучший рисунок для создания почтовой открытки, посвященной Новосибирску. Лучшие эскизы будут использованы для создания уникальной почтовой открытки, которую планируют выпустить ограниченным тиражом.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Условия размещены на официальном сайте мэрии Новосибирска.
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