Время «Приоры» и «Калины» вышло?

АВТОВАЗ , похоже, прекращает выпуск автомобилей Lada Priora, Granta и Kalina. Возможно, их ожидает рестайлинг и обновление.

Новость комментируют эксперты и просто неравнодушные люди:

— Ничего катастрофичного в этом нет. Хотя эти модели и пользовались определенным спросом, образцом автомобилестроения они считаться не могут. Видимо, их способность завоевывать кошельки потребителей окончательно исчерпана и решение назрело. Чтобы успешно конкурировать с производителями иномарок, нужно быть начеку.

— То, что «Приору» снимают с производства — туда ей и дорога. Это сборник всех неудач, некомпетентностей и отсутствия технологий, какие только у нас в стране были. Наконец-то у нас в автопроме не будет своего «Боярышника», который пьют и мрут от него, но продолжают пить, потому что он дешевый.

— Я сам машину не вожу и не особенно в них разбираюсь, но как пассажиру мне больше нравятся машины другие. Более уютные, удобные и которые сразу заводятся зимой. Сейчас уже середина 2018-го, и АВТОВАЗу все-таки придется равняться на нас. В автопроме тоже нужно что-то делать, не только в производстве ракет. Ну вот сделали же этот «Кортеж». Говорят, уже очередь на него выстроилась из небедных людей. Можем же. Надо только постараться.

— Считаю, что это не совсем грамотное решение. Все-таки эти модели относятся к суперэкономсегменту. На «Приоры» и «Калины» спрос в регионах был огромен, потому что дешево и всегда есть запчасти. Их бы еще по металлу подтянуть, чтоб так не ржавели — цены бы не было. Не знаю, какой автомобиль теперь станет самым дешевым. Мне будет обидно, если таковым окажется модель иностранного производства.

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