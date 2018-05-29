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Димитровский мост отремонтируют до 1 октября
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Димитровский мост отремонтируют до 1 октября 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ремонт ведется в соответствии с контрактом, заключенным между ОАО «Новосибирскавтодор» и Управлением дорожного строительства в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации — приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД).
«Подрядчику предстоит отремонтировать участок дороги протяженностью
4 300 метров, при ширине проезжей части существующей автодороги 24,0—
26,0 метров, имеющей шесть полос движения, и ширине тротуара от 2,25 до 5,0 метров», — сообщает пресс-служба компании. В соответствии с контрактом работы на объекте должны быть завершены не позднее 1 октября.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ведется с устройством выравнивающего слоя из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, верхний слой покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для ликвидации места концентрации ДТП на участке в районе проезда Энергетиков, 8 запланирован ремонт дорожного полотна. Здесь будут установлены приборы фото— и видеофиксации нарушений ПДД, проведено восстановление и установка недостающих дорожных знаков, восстановлены недостающие участки пешеходного ограждения.
Отметим, что министерство транспорта Новосибирской области контролирует исполнение подрядчиками гарантийных обязательств на объектах дорожного ремонта 2017 года. Подрядчики уже приступили к выполнению гарантийных обязательств на дорогах, отремонтированных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего предстоит устранить дефекты на 39 дорожных объектах.
Проверки исполнения гарантийных обязательств подрядчиками прошли в апреле-мае и были инициированы областным минтрансом. По данным врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, в числе основных замечаний: износ дорожной разметки, частичные повреждения верхних слоев асфальтобенного покрытия проезжей части, колейность, коррозия металла на дорожных знаках и пешеходных ограждениях. Из 39 дорожных объектов 12 расположены в Новосибирске, 3 — в Бердске, 10 — в Кольцово, 4 — в Искитиме, 2 — в Оби. Еще 10 объектов — на дорогах регионального и межмуниципального значения, которые находятся в ведении ТУАД.
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