Димитровский мост отремонтируют до 1 октября

Ремонт ведется в соответствии с контрактом, заключенным между ОАО «Новосибирскавтодор» и Управлением дорожного строительства в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации — приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

«Подрядчику предстоит отремонтировать участок дороги протяженностью

4 300 метров, при ширине проезжей части существующей автодороги 24,0—

26,0 метров, имеющей шесть полос движения, и ширине тротуара от 2,25 до 5,0 метров», — сообщает пресс-служба компании. В соответствии с контрактом работы на объекте должны быть завершены не позднее 1 октября.

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ведется с устройством выравнивающего слоя из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, верхний слой покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для ликвидации места концентрации ДТП на участке в районе проезда Энергетиков, 8 запланирован ремонт дорожного полотна. Здесь будут установлены приборы фото— и видеофиксации нарушений ПДД, проведено восстановление и установка недостающих дорожных знаков, восстановлены недостающие участки пешеходного ограждения.

Отметим, что министерство транспорта Новосибирской области контролирует исполнение подрядчиками гарантийных обязательств на объектах дорожного ремонта 2017 года. Подрядчики уже приступили к выполнению гарантийных обязательств на дорогах, отремонтированных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего предстоит устранить дефекты на 39 дорожных объектах.