Андрей Травников погасил самую первую марку с Новосибирском

Сегодня, 29 мая, в здании Главпочтамта состоялось торжественное гашение почтовых марок, посвященных Новосибирской области. Глава региона поздравил всех новосибирцев, а также филателистов, присутствовавших на церемонии, с этим важным событием.

«Новосибирская область и столица региона, Новосибирск, теперь отмечены в коллекции уникальных марок и блоков, посвященных гербам субъектов и городов Российской Федерации. Уверен, что эти марки станут желанным трофеем для коллекционеров по всей стране, а возможно — во всем мире», — подчеркнул Андрей Травников

Почтовый блок номиналом 70 рублей, посвященный Новосибирской области, выпущен тиражом 45 тысяч экземпляров. Размер блока составляет 90×60 мм, размер марки в блоке — 30×42 мм. На почтовой марке изображен герб Новосибирска, на полях почтового блока — герб Новосибирской области и карта Российской Федерации.

«Это второй в истории города и области выпуск марки, посвященной Новосибирску. До этого дня в 2003 году была издана марка в честь 100-летия присвоения Новониколаевску статуса города», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

После гашения конверты с марками будут переданы в Музей Новосибирска.

СПРАВКА

Гашением называется проставление оттиска почтового штемпеля на знак почтовой оплаты — например, наклеенную в верхнем правом углу конверта почтовую марку или напечатанную там же литеру. Гашение подтверждает, что почтовый тариф оплачен и отправление принято к доставке.