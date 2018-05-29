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Андрей Травников погасил самую первую марку с Новосибирском
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Андрей Травников погасил самую первую марку с Новосибирском 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сегодня, 29 мая, в здании Главпочтамта состоялось торжественное гашение почтовых марок, посвященных Новосибирской области. Глава региона поздравил всех новосибирцев, а также филателистов, присутствовавших на церемонии, с этим важным событием.
«Новосибирская область и столица региона, Новосибирск, теперь отмечены в коллекции уникальных марок и блоков, посвященных гербам субъектов и городов Российской Федерации. Уверен, что эти марки станут желанным трофеем для коллекционеров по всей стране, а возможно — во всем мире», — подчеркнул Андрей Травников.
Почтовый блок номиналом 70 рублей, посвященный Новосибирской области, выпущен тиражом 45 тысяч экземпляров. Размер блока составляет 90×60 мм, размер марки в блоке — 30×42 мм. На почтовой марке изображен герб Новосибирска, на полях почтового блока — герб Новосибирской области и карта Российской Федерации.
«Это второй в истории города и области выпуск марки, посвященной Новосибирску. До этого дня в 2003 году была издана марка в честь 100-летия присвоения Новониколаевску статуса города», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
После гашения конверты с марками будут переданы в Музей Новосибирска.
СПРАВКА
Гашением называется проставление оттиска почтового штемпеля на знак почтовой оплаты — например, наклеенную в верхнем правом углу конверта почтовую марку или напечатанную там же литеру. Гашение подтверждает, что почтовый тариф оплачен и отправление принято к доставке.
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