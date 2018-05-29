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Аварийные бригады восстановили подачу электричества в домах 15,5 тыс. жителей Липецка
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Аварийные бригады восстановили подачу электричества в домах 15,5 тыс. жителей Липецка 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК) устранили аварию на сетях электроснабжения в Липецке, возобновив подачу электричества в домах более 15,5 тыс. жителей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЛГЭК.
Ранее сообщалось, что во вторник около 7:56 мск в Липецке произошла авария на сетях электроснабжения, она оставила без электроэнергии почти два микрорайона города — всего 392 юридических лица и 15539 жителей. В Липецке проживает более 500 тыс. человек.
"Всем потребителям электроснабжение восстановлено", — сказали в пресс-службе ЛГЭК.
ЛГЭК создана в 2004 году на базе муниципальных предприятий «Липецкводоканал», «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть» и предоставляет услуги по электро-, тепло-, водоснабжению. В ее ведении находится 100% муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, 78% электрических распределительных сетей и 4% тепловых сетей.
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