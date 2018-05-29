Аварийные бригады восстановили подачу электричества в домах 15,5 тыс. жителей Липецка

МОСКВА, 29 мая. / ТАСС /. Аварийно-восстановительные бригады Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК) устранили аварию на сетях электроснабжения в Липецке, возобновив подачу электричества в домах более 15,5 тыс. жителей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЛГЭК.

Ранее сообщалось, что во вторник около 7:56 мск в Липецке произошла авария на сетях электроснабжения, она оставила без электроэнергии почти два микрорайона города — всего 392 юридических лица и 15539 жителей. В Липецке проживает более 500 тыс. человек.

"Всем потребителям электроснабжение восстановлено", — сказали в пресс-службе ЛГЭК.

ЛГЭК создана в 2004 году на базе муниципальных предприятий «Липецкводоканал», «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть» и предоставляет услуги по электро-, тепло-, водоснабжению. В ее ведении находится 100% муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, 78% электрических распределительных сетей и 4% тепловых сетей.