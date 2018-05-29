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Воронежцы напишут Тотальный диктант по Правилам дорожного движения
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Воронежцы напишут Тотальный диктант по Правилам дорожного движения 

Вести Воронеж 2 часа назад
Проверять знания будут в ВГУ и лесотехническом университете.
Вопросы, почти как в ГАИ, вместо картинок — фотографии с городских улиц. Воронежцы сегодня впервые напишут тотальный диктант по правилам дородного движения. Проверять знания будут на двух площадках: в ВГУ и лесотехническом университете. Ранее сотрудники ГИБДД проводили на своём сайте тестирование, его прошли более 4 тыс. воронежцев. Трудности возникли по вопросам, связанным с остановкой у Центрального рынка, сигналами регулировщика, действием знаков особых предписаний на маршрутки, а также правилами движения на мопедах. Лучший результат был 11 из 20, что говорит о 100% неудаче на экзамене в ГИБДД. Для подготовки к диктанту полицейские составили ликбезы по самым сложным вопросам.
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