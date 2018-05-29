Казанцам советуют присмотреться к странным людям и быть бдительнее

МВД по РТ обратилось к казанцам в преддверии чемпионата мира по футболу. В июне-июле в город приедет большое количество людей. Поэтому правоохранители просят:

— проявлять повышенное внимание к подозрительным вещам, предметам и автомобилям. Особенно в местах массового скопления людей;

— обращать внимание на людей, которые проявляют необоснованный интерес к спортобъектам, просят помочь пронести что-то или присмотреть за вещами под различными предлогами.

В указанных случаях следует немедленно звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Анонимные сообщения будут принимать в полиции и ФСБ

МВД по РТ: 291-35-28, 291-23-40, 291-24-40, 291-20-02; УФСБ по РТ: 231-45-55; многоканальный телефон УФСБ по РТ: 231-49-00.

Читайте также:

Казанский аэропорт эвакуировали после звонка о бомбе

В казанской гостинице разыграли ЧП с массовым отравлением