Ещё
Казанцам советуют присмотреться к странным людям и быть бдительнее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казанцам советуют присмотреться к странным людям и быть бдительнее 

Казанский Портал 1 час назад
МВД по РТ обратилось к казанцам в преддверии чемпионата мира по футболу. В июне-июле в город приедет большое количество людей. Поэтому правоохранители просят:
— проявлять повышенное внимание к подозрительным вещам, предметам и автомобилям. Особенно в местах массового скопления людей;
— обращать внимание на людей, которые проявляют необоснованный интерес к спортобъектам, просят помочь пронести что-то или присмотреть за вещами под различными предлогами.
В указанных случаях следует немедленно звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Анонимные сообщения будут принимать в полиции и ФСБ:
МВД по РТ: 291-35-28, 291-23-40, 291-24-40, 291-20-02; УФСБ по РТ: 231-45-55; многоканальный телефон УФСБ по РТ: 231-49-00.
Читайте также:
Казанский аэропорт эвакуировали после звонка о бомбе
В казанской гостинице разыграли ЧП с массовым отравлением
Казанский Портал: последние новости
В Казани напали на «Мисс Татарстан-2006» В Казани автоледи врезалась в столб Штрафы за летние шины придут нескоро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин в России стал еще дороже941
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
В Сети появились фото обновленного универсала Lada Kalina
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение