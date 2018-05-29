Ещё
В России заработают новые ПДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России заработают новые ПДД 

Авторамблер 30 минут назад
Фото: Авторамблер
Законопроект, содержавший важные нововведения в Правила дорожного движения, направят в правительство.
Во вторник заканчивается процедура общественного обсуждения проекта поправок в Правила дорожного движения. Во-первых, документ отменяет необходимость крепить на автомобиль знак «Ш», который указывает на наличие шипованной резины. С осени прошлого года, напомним, за отсутствие треугольника с буквой «Ш» водителей штрафовали на 500 рублей. Однако новый глава ГИБДД Михаил Черников назвал эту норму «дурью» и пообещал разобраться. Результатом этого и стал пакет поправок.
Во-вторых, изменятся правила парковки: инвалидам позволят парковаться в зоне действия знаков 3.28 «Стоянка запрещена», 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Поблажки сделают как для самих инвалидов, так и для водителей, которые их перевозят.
Кроме того, знак «Инвалид» смогут получить все инвалиды, вне зависимости от группы. При этом табличку уберут из свободной продажи — она будет выдаваться «в установленном порядке». Что это за порядок, и какое ведомство будет курировать выдачу знаков, не уточняется.
В настоящее время знак «Ш» разрешен на машинах, управляемых инвалидами только первой и второй групп, а приобрести его можно на заправках и автомагазинах. Штраф за незаконную установку знака «Инвалид» составляет 5 тыс. рублей.
После завершения процедуры обсуждения поправки направят на утверждение в правительство РФ. В силу они вступят после подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Фото: РИА «Новости» / Павел Лисицын
Авторамблер: последние новости
Камеры начнут штрафовать за новое нарушение Танки отдыхают: броневик Inkas Sentry, которого смешат пули и мины Российский автобренд Aurus возглавит немец
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин в России стал еще дороже941
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
В Сети появились фото обновленного универсала Lada Kalina
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение