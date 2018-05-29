В России заработают новые ПДД

Законопроект, содержавший важные нововведения в Правила дорожного движения, направят в правительство.

Во вторник заканчивается процедура общественного обсуждения проекта поправок в Правила дорожного движения. Во-первых, документ отменяет необходимость крепить на автомобиль знак «Ш», который указывает на наличие шипованной резины. С осени прошлого года, напомним, за отсутствие треугольника с буквой «Ш» водителей штрафовали на 500 рублей. Однако новый глава ГИБДД Михаил Черников назвал эту норму «дурью» и пообещал разобраться. Результатом этого и стал пакет поправок.

Во-вторых, изменятся правила парковки: инвалидам позволят парковаться в зоне действия знаков 3.28 «Стоянка запрещена», 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Поблажки сделают как для самих инвалидов, так и для водителей, которые их перевозят.

Кроме того, знак «Инвалид» смогут получить все инвалиды, вне зависимости от группы. При этом табличку уберут из свободной продажи — она будет выдаваться «в установленном порядке». Что это за порядок, и какое ведомство будет курировать выдачу знаков, не уточняется.

В настоящее время знак «Ш» разрешен на машинах, управляемых инвалидами только первой и второй групп, а приобрести его можно на заправках и автомагазинах. Штраф за незаконную установку знака «Инвалид» составляет 5 тыс. рублей.