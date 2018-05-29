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100 бесплатных автобусов будут работать в Самаре в дни ЧМ-2018
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100 бесплатных автобусов будут работать в Самаре в дни ЧМ-2018 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Во время чемпионата в центре региона внедрят систему free ride. В Самаре продолжается активная подготовка к чемпионату мира по футболу. Накануне глава региона Дмитрий Азаров лично осмотрел поступившие в региональный центр автобусы. В дни мундиаля они будут работать по системе free ride. Проезд в этом транспорте — бесплатный. Всего на дороги города выйдут 100 таких автобусов, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в своем твиттер-аккаунте.
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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