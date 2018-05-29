100 бесплатных автобусов будут работать в Самаре в дни ЧМ-2018 

Во время чемпионата в центре региона внедрят систему free ride. В Самаре продолжается активная подготовка к чемпионату мира по футболу. Накануне глава региона Дмитрий Азаров лично осмотрел поступившие в региональный центр автобусы. В дни мундиаля они будут работать по системе free ride. Проезд в этом транспорте — бесплатный. Всего на дороги города выйдут 100 таких автобусов, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в своем твиттер-аккаунте.
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области