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«Ключавто» открыл дилерский центр Hyundai в Москве
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«Ключавто» открыл дилерский центр Hyundai в Москве 

Южный автомобиль 1 час назад
Крупнейший автомобильный холдинг юга России «Ключавто» продолжает расширение дилерской сети. Компания официально объявлена партнером Hyundai в Москве и уже запустила первый дилерский центр «Хендэ КЛЮЧАВТО Волоколамка». Расширение дилерской сети компании в столице будет включать до пяти предприятий ведущих автомобильных брендов.
Новый «Хендэ КЛЮЧАВТО Волоколамка» располагается по адресу Волоколамское шоссе, д. 95. Он осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, оказывает услуги trade-in, работу по сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Общая площадь центра составляет 2 740 кв.м., сервис занимает 660 кв.м., количество слесарных постов для осуществления ремонтных работ составляет 10 единиц. Длительность реконструкции — 4 месяца. Таким образом, «Хендэ КЛЮЧАВТО Волоколамка» стал четвертым дилерским центром корейского бренда Hyundai в портфеле холдинга. Ранее были открыты предприятия в Краснодаре, Минеральных Водах и Сочи.
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