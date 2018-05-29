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Бетонные блоки, незаконно установленные у Рощино, уберут
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Бетонные блоки, незаконно установленные у Рощино, уберут 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На подъезде к Рощино практические не осталось мест для бесплатной парковки автомобилей. Обочины улиц Илюшина и Туполева перегородили бетонными блоками. Тюменцы уверены, что таким образом их заставляют пользоваться платной парковкой, которая находится у аэропорта. Неизвестные лица приезжают и выкидывают на обочины камни и блоки. Многие люди здесь работают и живут. Не у всех зарплата позволяет платить за парковку. Более того установка незаконных заграждений создаёт опасность движения — в некоторых местах автомобилям теперь крайне трудно проехать, — жалуется читатель 72.ru.
В администрации Рощино журналисту 72.ru сказали, что эта территория аэропорту не принадлежит и комментировать сложившуюся ситуацию они не могут. Но при этом добавили, что данные дороги соответствуют ГОСТу Р52289-2004, который предусматривает ограждение дороги и не предполагает организацию парковки транспортных средств. Пытаясь выяснить, кто и зачем перегородил обочины бетонными блоками и столбами, редакция 72.ru обратилась в городскую администрации. Администрация города никакие блоки не выставляла. Если собственник этих ограждений не будет найден в течение нескольких суток, то их признают строительным мусором и уберут, — рассказали 72.ru в пресс-службе администрации Тюмени.
В качестве ограждений использовали не только блоки, но и столбыУстановка любых ограждающих элементов и дорожных знаков должна согласовываться с ГИБДД. Размещаться они должны по утвержденной схеме. В этом случае никаких согласований с комиссией по безопасности дорожного движения не было — все ограждения установили самовольно. Ограждения на ведомственной дороге действительно установили без согласования, и за это сегодня будет выписано предписание. Сотрудники ГИБДД уже выехали на место для выяснения обстоятельств. Сегодня же в управе КАО состоится совещание, на котором определят алгоритм дальнейших действий. Возможно, по данному факту будет возбуждено административное производство, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения ГИБДД Тюменской области.
Автомобилистов лишили большого количества бесплатных парковочных местРедакция 72.ru будет следить за развитием событий и обязательно сообщит о мерах, которые примут по факту установки незаконных ограждений у аэропорта Рощино.
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