В невельской деревне 4 месяца не работали водозаборные колонки 

Невельская межрайонная прокуратура по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства о порядке предоставления коммунальных услуг, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что согласно договору на оказание услуг по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения сельских поселений в границах муниципального образования «Невельский район» администрация Невельского района определила как гарантирующую организацию, обеспечивающую подачу холодного водоснабжения и содержания объектов водоснабжения, МУП «Невельские теплосети».
Вместе с тем, в течение 4-х месяцев в деревне Лехово Невельского района авария в системе холодного водоснабжения, вследствие которой в водозаборных колонках населенного пункта отсутствовала холодная вода, МУП «Невельские теплосети» не устранялась.
В этой связи Невельским межрайонным прокурором в адрес директора предприятия направлено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, авария в системе холодного водоснабжения устранена, водоснабжение населенного пункта восстановлено.