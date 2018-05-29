Ещё
Спасших ребенка от педофила под Саратовом наградили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спасших ребенка от педофила под Саратовом наградили 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Слесари из Балакова Иван Куванов и Александр Павлычев (на фото) удостоились благодарности от полицейских.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в МУ МВД России «Балаковское», 29 мая в торжественной обстановке начальник полиции Михаил Гришин наградил грамотой 26-летнего Павлычева. Его коллега, 25-летний Куванов, к сожалению, из-за работы на награждение не попал. Но благодарность ему обязательно передадут.
Напомним, 22 мая 2018 года доме № 2 на проспекте Героев едва не случилось изнасилование пьяным пожилым мужчиной 12-летней школьницы. 54-летний педофил подкараулил ребенка и пошел за ним в лифт. Здесь он зажал девочке рот и стал ее душить.
Иван с Александром, которые пришли в дом устранять аварию, оказались на месте происшествия совершенно случайно. Не теряя времени, парни скрутила педофила и передали полиции.
По словам, Александра Павлычева, девочка была растрепана и в спущенной блузке. Пытавшийся ее изнасиловать мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У вырванной из рук насильника девочки сразу же началась истерика: от пережитого ужаса она рыдала не переставая.
По факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.
Новости Саратова: последние новости
Вячеслав Максюта установит в Саратове новый рекорд СК проведет проверку по факту травмы у ребенка на ипподроме Саратова Повторно замененная плитка на пешеходной зоне Саратова потрескалась
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин в России стал еще дороже948
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
В Сети появились фото обновленного универсала Lada Kalina
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение