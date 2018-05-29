Спасших ребенка от педофила под Саратовом наградили

Слесари из Балакова Иван Куванов и Александр Павлычев (на фото) удостоились благодарности от полицейских.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в МУ МВД России «Балаковское», 29 мая в торжественной обстановке начальник полиции Михаил Гришин наградил грамотой 26-летнего Павлычева. Его коллега, 25-летний Куванов, к сожалению, из-за работы на награждение не попал. Но благодарность ему обязательно передадут.

Напомним, 22 мая 2018 года доме № 2 на проспекте Героев едва не случилось изнасилование пьяным пожилым мужчиной 12-летней школьницы. 54-летний педофил подкараулил ребенка и пошел за ним в лифт. Здесь он зажал девочке рот и стал ее душить.

Иван с Александром, которые пришли в дом устранять аварию, оказались на месте происшествия совершенно случайно. Не теряя времени, парни скрутила педофила и передали полиции.

По словам, Александра Павлычева, девочка была растрепана и в спущенной блузке. Пытавшийся ее изнасиловать мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У вырванной из рук насильника девочки сразу же началась истерика: от пережитого ужаса она рыдала не переставая.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.