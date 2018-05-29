Реконструированный участок дороги Астрахань-Махачкала в Дагестане откроют в августе

Ремонтные работы на дагестанском участке федеральной трассы Астрахань-Махачкала ведется с опережением графика. Дорогу планируют открыть в августе.

«Согласно графику дорожники должны сдать объект в эксплуатацию до конца октября 2018 года, однако с учетом заданных темпов работ фактическое открытие движения по обеим полосам может состояться уже в августе», — говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Каспий».

Реконструкция 13-километрового участка трассы Р-215 рядом с населенными пунктами Львовский № 5 и Львовский № 6 в Дагестане началась прошлым летом. За это время дорожники уложили земляное полотно, два слоя основания и один слой покрытия, укрепили полотно дороги геосинтетической сеткой.

В настоящее время проводятся работы по ремонту трех мостовых переходов. В ближайшее время федеральные дорожники приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, который будет выполнен из долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона.