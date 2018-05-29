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Реконструированный участок дороги Астрахань-Махачкала в Дагестане откроют в августе
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Реконструированный участок дороги Астрахань-Махачкала в Дагестане откроют в августе 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Ремонтные работы на дагестанском участке федеральной трассы Астрахань-Махачкала ведется с опережением графика. Дорогу планируют открыть в августе.
«Согласно графику дорожники должны сдать объект в эксплуатацию до конца октября 2018 года, однако с учетом заданных темпов работ фактическое открытие движения по обеим полосам может состояться уже в августе», — говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Каспий».
Реконструкция 13-километрового участка трассы Р-215 рядом с населенными пунктами Львовский № 5 и Львовский № 6 в Дагестане началась прошлым летом. За это время дорожники уложили земляное полотно, два слоя основания и один слой покрытия, укрепили полотно дороги геосинтетической сеткой.
В настоящее время проводятся работы по ремонту трех мостовых переходов. В ближайшее время федеральные дорожники приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, который будет выполнен из долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона.
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