Как новый надувной материал от MIT изменит автомобильную индустрию

Эксперты Массачусетского технологического института (MIT) на протяжении долгого времени разрабатывали особый мягкий надувной растягивающийся материал. Но эта новость не имела бы такого большого значения, если бы не автопроизводитель BMW , который при помощи этого материала планирует кардинально изменить дизайн и подход к безопасности автомобилей будущего.

Начнем с самого важного: с безопасности. Сегодня в автомобилях в основном для этих целей используются подушки безопасности, которые обеспечивают должный уровень защиты от аварий и довольно просты в эксплуатации. Однако они не лишены целого ряда недостатков, главный из которых — необходимость постоянно проводить обслуживание этой системы, так как при длительном бездействии она может попросту не сработать. Кроме того, сам материал достаточно плотный и занимает много места.

Для решения вышеозначенных задач специалисты MIT разработали «жидкую напечатанную пневматику». Это процесс, в ходе которого модифицированный 3D-принтер печатает жидкие материалы в сосуд с особым гелем, что придает «воздушность» объекту. Для печати используется силоксановый каучук, внутри которого после затвердевания формируются воздушные камеры. Надувной материал тонкий, легкий и прочный, а строение воздушных камер позволяет долго обходиться без диагностики и изменять форму крайне быстро.

Что же касается дизайна, то специалисты BMW давно работают над созданием концептов «надувных автомобилей», где материал на основе силоксанового каучука пришелся бы как нельзя кстати. Но его можно использовать и внутри автомобиля: можно сделать «вырастающие» панели, полочки, заставлять кресла пассажиров соединяться в удобные «диваны», сами кресла могут менять жесткость конструкции и форму и так далее. Если дать разыграться фантазии, то можно придумать массу применений материалу такого рода.