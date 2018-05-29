Необычный надувной материал может стать основой автомобилей будущего от BMW

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) и инженеры BMW работают над созданием нового материала: эластичного, легкого, достаточно прочного для возможности его надуть — и при этом адаптированного для 3D-печати. Требования звучат противоречиво, однако проект «Liquid Printed Pneumatic» уже запущен и даже принес первые результаты. А это значит, что надувные автомобили действительно имеют шанс воплотиться в реальность. Инженеры MIT поместили сопло 3D-принтера в емкость с жидким гелием и заставили его подавать капли жидкого силикона в комбинации с газообразным воздухом. Силикон образовывал каркас ячейки, внутрь которой нагнетался воздух, при этом сохранялась возможность спускать ее и надувать вновь. В итоге получился кластер из ячеек, который и является новым материалом — динамичным, «живым» и способным менять свою форму.

В теории из таких кластеров можно будет собирать панели или целые узлы будущих механизмов, которые смогут менять свои характеристики при подаче воздуха извне. От просто адаптируемого под фигуру человека покрытия для сидения до дополнительной двери или ребра жесткости, которое можно мгновенно активировать, если есть риск, что машину сомнет во время аварии. Это не столько декоративный, сколько функциональный материал будущего, пусть пока и представленный в виде огромных и неуклюжих прототипов.

В MIT делают упор на возможности динамической управляемой модификации материала — он изначально задумывался для трансформации, а при помощи 3D-принтера можно напечатать сложную архитектуру с любыми запрограммированными свойствами. В BMW отдают предпочтение практическим решениям, но не разглашают свои планы. Это может быть, например, приборная панель, которая при аварии целиком превращается в подушку безопасности, а потом возвращается в жесткое состояние.