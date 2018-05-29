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Красноярские реставраторы собрали 70‐летний мотоцикл BMW R35
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Красноярские реставраторы собрали 70‐летний мотоцикл BMW R35 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
В музее‐мастерской «шестаков‐Реставрация» собрали раритетный экспонат. Там восстановили по частям мотоцикл BMWR35, которому около 70 лет. Фото опубликованы в соцсети Facebook.
Источник фото: соцсети
Это не первый проект в мастерской, но, по словам конструкторов, это их «самый капризный вариант». Так у них были сжатые сроки сдачи, многое нужно было сделать: замена блока двигателя, установка нового редуктора, замена карбюратора и так далее.
Источник фото: соцсети
В музеи находятся пока 10 экспонатов разных эпох, некоторые модели мотоциклов едва ли не единственные в России.
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