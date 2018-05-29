Красноярские реставраторы собрали 70‐летний мотоцикл BMW R35

В музее‐мастерской «шестаков‐Реставрация» собрали раритетный экспонат. Там восстановили по частям мотоцикл BMWR35, которому около 70 лет. Фото опубликованы в соцсети Facebook.

Источник фото: соцсети

Это не первый проект в мастерской, но, по словам конструкторов, это их «самый капризный вариант». Так у них были сжатые сроки сдачи, многое нужно было сделать: замена блока двигателя, установка нового редуктора, замена карбюратора и так далее.

Источник фото: соцсети

В музеи находятся пока 10 экспонатов разных эпох, некоторые модели мотоциклов едва ли не единственные в России.