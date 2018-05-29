Ещё
В Кондопоге мужчина напугал людей неадекватным поведением
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кондопоге мужчина напугал людей неадекватным поведением 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Провинившегося задержали сотрудники Росгвардии.
В Кондопоге на АЗС сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержан гражданин, напугавший людей неадекватным поведением.
Утром 28 мая на пульт охраны районного ОВО поступил тревожный сигнал с автозаправочной станции на Петрозаводском шоссе. На месте девушка-администратор указала сотрудникам на молодого человека, который явно боялся окружающих и пытался спрятаться за кассовый терминал.
При общении с ним росгвардейцы выявили признаки опьянения, более всего похожего на наркотическое. Информацию передали в дежурную часть отдела полиции, за гражданином прибыл наряд ДПС.
При установлении личности выяснилось, что гражданину 27 лет, он является жителем Петрозаводска.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Женщине-велосипедисту пригрозили лишением водительских прав Регистрация велосипедистов «по Милонову» приведет к коллапсу: кому нужны права Дорожники перенесли сроки ремонта на Лососинском шоссе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал23
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку5
Евгений Осин снова попал в ДТП4
Россиянам запретят владеть грузовиками3
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение