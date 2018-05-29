В Кондопоге мужчина напугал людей неадекватным поведением

Провинившегося задержали сотрудники Росгвардии.

В Кондопоге на АЗС сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержан гражданин, напугавший людей неадекватным поведением.

Утром 28 мая на пульт охраны районного ОВО поступил тревожный сигнал с автозаправочной станции на Петрозаводском шоссе. На месте девушка-администратор указала сотрудникам на молодого человека, который явно боялся окружающих и пытался спрятаться за кассовый терминал.

При общении с ним росгвардейцы выявили признаки опьянения, более всего похожего на наркотическое. Информацию передали в дежурную часть отдела полиции, за гражданином прибыл наряд ДПС

При установлении личности выяснилось, что гражданину 27 лет, он является жителем Петрозаводска.