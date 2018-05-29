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«Клычков, где дороги?»: Дорожные активисты переключились на главу региона
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«Клычков, где дороги?»: Дорожные активисты переключились на главу региона 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Активисты движения «Без Ям Орловщина» осмотрели дороги Орла и в очередной раз оказались недовольны увиденным. Ямы, брошенные отфрезерованными участки, выбоины у люков и прочее.
Теперь у самых ярких картинок красуется не фамилия главы администрации Орла, а врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова. «Где дороги?» — вопрошают активисты. Андрею Клычкову припомнили, что он давал обещание завершить ямочный ремонт в областной столице к середине мая, однако уже конец месяца, а дорожники еще не на финише.
«Следует отметить, что те комиссии, которые были созданы как городской, так и областной властью, оказались фикцией. Так как выполнение ямочного ремонта происходило в основном в ночной период, ни одного проверяющего или сотрудника УКХ Орла в ходе проведения многочисленных рейдов мы не обнаружили. Исключение, естественно, составляют пиар-выезды власти для анонсирования своей бурной деятельности, которые делались лишь для СМИ», — указано в публикации.
Отметим, вопрос ремонта дорог обсуждался на аппаратном совещании в обладминистрации 28 мая. Врио губернатора отчитал сити-менеджера за срыв сроков. Александр Муромский пояснил, что подрядчики, которые получили контракты на ямочный ремонт, переделывают те участки, где выявлен брак, поэтому остался «хвост» в 2000 квадратных метров. Глава администрации заявил, что отставание ликвидируют в ближайшие дни, а в это время город уже приступил к масштабному капитальному ремонту.
Сообщение «Клычков, где дороги?»: Дорожные активисты переключились на главу региона появились сначала на РИА 57.
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