В Волгограде за ТРЦ «КомсоМОЛЛ» вводят круговое движение

В Волгограде в рамках реконструкции дороги по улице началось обустройство кругового движения на пересечении с улицей Гамзатова и выездом от ТРЦ «КомсоМОЛЛ».

Как сообщили РИА34 в мэрии, новая дорожная схема должна отрегулировать скоростной режим и устранить неудобства при слиянии нескольких дорожных потоков в Дзержинском районе.

— Сейчас место проведения работ обнесено пластиковыми водоналивными баками, — рассказали в городской администрации. — В ближайшие дни будет завершен монтаж на кольце диаметром около 10 метров бордюрного камня. Затем внутри кольца специалисты установят малые архитектурные формы городской тематики.

Уточняется, что строительство кольца поддержали в ГИБДД . После комиссионного анализа дорожной обстановки в дорожную схему были внесены соответствующие изменения.

— Организация кругового движения будет способствовать увеличению пропускной способности перекрестка, — прокомментировал начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД РФ по г. Волгограду Марк Соркин. — Также это позволит добавить комфорта автомобилистам, так как круговое движение изначально менее аварийно-опасно, чем движение по перекрестку со светофорным регулированием. Похожая ситуация наблюдалась на нижней террасе Центральной набережной. После проведения реконструкции автодороги и организации здесь кругового движения движение транспорта и пешеходов стало более спокойным и упорядоченным.