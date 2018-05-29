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В Подмосковье отремонтируют 57% подъездных дорог к дачам в 2018-2019 годах
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В Подмосковье отремонтируют 57% подъездных дорог к дачам в 2018-2019 годах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Около 60% подъездных дорог к дачам в Подмосковье отремонтируют в 2018-2019 годах, всего около 80% всех дорог в регионе нуждаются в ремонте, сообщается в Instagram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Около 80% подъездных дорог к дачам требуют ремонта, на 57% в 2018-2019 годах запланирован капремонт. До 1 июня завершится составление смет на осуществление этих мероприятий", — говорится в сообщении.
Воробьев отметил, что Подмосковье имеет план стратегического партнерства с Москвой, в котором уделяется внимание проблемам дачников.
"В этой связи подписано соглашение, выделены ассигнования, как с нашей стороны, так и со стороны Москвы. Это большой план по благоустройству, наведению порядка во всех СНТ (садоводческих некоммерческих товариществах)", — приводятся слова Воробьева в сообщении.
Помимо дорог губернатор обратил внимание на просьбы дачников об организации мест для торговли и оптимизации автобусных маршрутов, уточняется в сообщении.
"Я прошу проанализировать, как загружены, как работают автобусы. Даю такое поручение «Мострансавто» для того, чтобы они по истечению месяца работы автобусов показали нам, что эта мера эффективна, удобна и жители соответственно этим пользуются, чтобы пустые автобусы не стояли, не ходили. Автобусы нам очень нужны, они должны работать и приносить пользу", — сказал Воробьев.
Ранее в Подмосковье было увеличено количество автобусов и рейсов на 77 маршрутах к СНТ. Такое решение принято после встречи Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина с дачниками, поясняется в сообщении.
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