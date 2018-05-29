Ещё
Власти Петербурга проверят, как машины смогли попасть на пешеходный мост
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Петербурга проверят, как машины смогли попасть на пешеходный мост 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Newsru.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга проверят, каким образом автомобили смогли попасть на Яхтенный мост, предназначенный для прохода пешеходов и проезда велосипедистов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вице-губернатора, курирующего в том числе транспорт, Игоря Албина.
"Автомобили, не имеющие опознавательных знаков специального автотранспорта, 28 мая пересекли заградительные барьеры и проехали по пешеходному мосту с Приморской части мостовой переправы до Крестовского острова. Вице-губернатор поручил СПб ГБУ «Мостотрест» и СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» провести служебную проверку обстоятельств инцидента и одновременно — инвентаризацию ключей от заградительных механизмов, препятствующих попаданию автотранспорта на мостовую переправу", — сказано в сообщении.
Яхтенный мост, который открыли в мае 2017 года, предназначен для пешеходов и велосипедистов. Переправа обеспечивает доступ из Приморского района города на Крестовский остров, где располагается стадион «Санкт-Петербург», который примет семь матчей мундиаля. В прошлом году переправа уже приняла болельщиков кубка конфедераций, в этом году мост обеспечит доступ зрителей чемпионата мира. Мост также работает и не в дни матчей.
По техническим характеристикам мост способен принимать автотранспорт, но проезд по нему разрешили только для специализированной техники.
Власти также намерены усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации. «Вице-губернатор Игорь Албин обратил внимание на недопустимость несанкционированного перемещения транспортных средств по мостовой переправе и поручил Комитету по развитию транспортной инфраструктуры усилить контроль за соблюдением установленных ограничений и утвердить регламент допуска спецтранспорта на мост по пропускам установленного образца», — сказано в сообщении.
Первый домашний чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Северной столице пройдет семь игр турнира, все матчи состоятся на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Официальная фан-зона для болельщиков будет открыта на Конюшенной площади, в самом центре Петербург.
ТАСС: последние новости
"Автодор" планирует привлечь к развитию скоростных дорог японскую Marubeni Corp Власти Самарской области рассчитывают на преемственность курса руководства "АвтоВАЗа" Новый мост взамен разрушенного "самого опасного моста России" оценили в 1,5 млн рублей
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал23
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку5
Евгений Осин снова попал в ДТП4
Россиянам запретят владеть грузовиками3
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение