Власти Петербурга проверят, как машины смогли попасть на пешеходный мост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. / ТАСС /. Власти Петербурга проверят, каким образом автомобили смогли попасть на Яхтенный мост, предназначенный для прохода пешеходов и проезда велосипедистов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вице-губернатора, курирующего в том числе транспорт, Игоря Албина

"Автомобили, не имеющие опознавательных знаков специального автотранспорта, 28 мая пересекли заградительные барьеры и проехали по пешеходному мосту с Приморской части мостовой переправы до Крестовского острова. Вице-губернатор поручил СПб ГБУ «Мостотрест» и СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» провести служебную проверку обстоятельств инцидента и одновременно — инвентаризацию ключей от заградительных механизмов, препятствующих попаданию автотранспорта на мостовую переправу", — сказано в сообщении.

Яхтенный мост, который открыли в мае 2017 года, предназначен для пешеходов и велосипедистов. Переправа обеспечивает доступ из Приморского района города на Крестовский остров, где располагается стадион «Санкт-Петербург», который примет семь матчей мундиаля. В прошлом году переправа уже приняла болельщиков кубка конфедераций, в этом году мост обеспечит доступ зрителей чемпионата мира. Мост также работает и не в дни матчей.

По техническим характеристикам мост способен принимать автотранспорт, но проезд по нему разрешили только для специализированной техники.

Власти также намерены усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации. «Вице-губернатор Игорь Албин обратил внимание на недопустимость несанкционированного перемещения транспортных средств по мостовой переправе и поручил Комитету по развитию транспортной инфраструктуры усилить контроль за соблюдением установленных ограничений и утвердить регламент допуска спецтранспорта на мост по пропускам установленного образца», — сказано в сообщении.

Первый домашний чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Северной столице пройдет семь игр турнира, все матчи состоятся на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Официальная фан-зона для болельщиков будет открыта на Конюшенной площади, в самом центре Петербург.