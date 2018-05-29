В Тобольске судят фельдшера, записавшую живую пациентку в мертвецы

В Тюменской области рассматривают уголовное дело в отношении 30-летней фельдшера.

Еще в феврале 2018 года в Тобольске бригада скорой помощи приехала на вызов к 68-летней Нине Горбач. Состояние женщины оценивалось как тяжелое, однако она еще была в сознании. Но несмотря на это фельдшер поставила диагноз «биологическая смерть». В результате пожилая женщина, страдавшая от ишемической болезни сердца, скончалась.

После смерти пенсионерки 30-летняя фельдшер подделала документы — исправила время вызова и диагноз.

В ходе судебного заседания медик заявила, что не согласна с предоставленными ей обвинениями. Свою вину полностью отрицала. Однако свои поступки прокомментировать не смогла. В настоящее время судебный процесс продолжается.