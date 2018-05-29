Ещё
В Тобольске судят фельдшера, записавшую живую пациентку в мертвецы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тобольске судят фельдшера, записавшую живую пациентку в мертвецы 

Уральский меридиан 54 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюменской области рассматривают уголовное дело в отношении 30-летней фельдшера.
Еще в феврале 2018 года в Тобольске бригада скорой помощи приехала на вызов к 68-летней Нине Горбач. Состояние женщины оценивалось как тяжелое, однако она еще была в сознании. Но несмотря на это фельдшер поставила диагноз «биологическая смерть». В результате пожилая женщина, страдавшая от ишемической болезни сердца, скончалась.
После смерти пенсионерки 30-летняя фельдшер подделала документы — исправила время вызова и диагноз.
В ходе судебного заседания медик заявила, что не согласна с предоставленными ей обвинениями. Свою вину полностью отрицала. Однако свои поступки прокомментировать не смогла. В настоящее время судебный процесс продолжается.
Уральский меридиан: последние новости
В Белозерском районе электрик упал вместе со столбом Пять несовершеннолетних выловила полиция на железнодорожных путях Ложь алкомаркета «Красное&Белое». Кто портит Курганские тротуары?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»102
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал36
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку11
Россиянам запретят владеть грузовиками5
Евгений Осин снова попал в ДТП14
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение