Задержанная в Москве фотомодель предложила гаишникам интим

Популярная фотомодель Кира Майер была задержана в центре Москвы за езду без водительского удостоверения.

В ходе задержания выяснилось, что 24-летняя девушка ранее была лишена прав за езду в нетрезвом виде. Отсутствие водительского удостоверения, впрочем, не помешало Майер снова сесть за руль.

Как сообщает телеграм-канал Mash, автомобилистка сделала непристойное предложение сотрудникам правоохранительных органов , чтобы «решить вопрос на месте». Однако инспекторы все же оформили протокол и отвезли Майер в отделение. Уже там девушка попыталась нанести себе вред кулоном, однако ее удалось остановить. После этого инцидента даму передали бригаде психиатрической помощи.

Напомним, в начале года суд на полтора года лишил прав певицу Юлию Началову за отказ от медосвидетельствования. Женщина на Lexus ехала по странной траектории и этим привлекла внимание сотрудников ДПС . В присутствии понятых Началова наотрез отказалась «продуваться» и ехать в больницу на медицинское освидетельствование.

Фото: mayer_kira / Instagram