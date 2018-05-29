Задержанная в Москве фотомодель предложила гаишникам интим 

Популярная фотомодель Кира Майер была задержана в центре Москвы за езду без водительского удостоверения.
В ходе задержания выяснилось, что 24-летняя девушка ранее была лишена прав за езду в нетрезвом виде. Отсутствие водительского удостоверения, впрочем, не помешало Майер снова сесть за руль.
Как сообщает телеграм-канал Mash, автомобилистка сделала непристойное предложение сотрудникам правоохранительных органов, чтобы «решить вопрос на месте». Однако инспекторы все же оформили протокол и отвезли Майер в отделение. Уже там девушка попыталась нанести себе вред кулоном, однако ее удалось остановить. После этого инцидента даму передали бригаде психиатрической помощи.
Напомним, в начале года суд на полтора года лишил прав певицу Юлию Началову за отказ от медосвидетельствования. Женщина на Lexus ехала по странной траектории и этим привлекла внимание сотрудников ДПС. В присутствии понятых Началова наотрез отказалась «продуваться» и ехать в больницу на медицинское освидетельствование.
Фото: mayer_kira / Instagram