Вороны vs москвички. Почему птицы атакуют людей

В Москве ворона напала на женщину. Произошло это в центре города возле салона красоты. Как итог — рваные раны на лице и кровотечение. Орнитологи уверяют, что такой случай — большая редкость. Почему птицы могут быть опасны для людей и как не спровоцировать атаку, разбирались корреспонденты телеканала Москва 24.

Этот день рождения Тамара Андреева запомнит навсегда. Женщина вспоминает, как утром пошла в салон красоты рядом с Домом кино, чтобы сделать праздничную укладку и педикюр. Но что-то пошло не так: вдруг откуда-то сверху ей прилетел совсем другой подарок: ворона сорвалась с ветки и спикировала прямо Тамаре на голову.

"Она вцепилась в голову и улетела. Я очень испугалась: у людей спрашиваю, что произошло, что со мной — а там кровь, на голове. Она или поцарапала, или клюнула… И продолжала делать то же самое с людьми, которые шли сзади", — рассказала пострадавшая.

У москвички — рваные раны на лице и кровотечение, поэтому рассказать свою историю на камеру она отказалась. Сотрудники салона красоты встретили Тамару у своих дверей. Вспоминают: она была в ужасе. От укладки и педикюра отказалась и попросила вызвать скорую.

Вообще в жизни такой сценарий встречается редко, говорят орнитологи. Ворона — птица неконфликтная, она лучше отлетит от человека подальше, чем станет пугать или, тем более, клевать в лицо. Но в этом конкретном случае птица, скорее всего, защищала своих птенцов: они весной покидают гнезда, но летать пока не умеют, так что их сторожат родители.

"Если вы нашли такого птенца, то какую бы жалость к нему ни проявляли, пожалуйста не подбирайте! Потому что взрослые птицы находятся рядом. Родители их кормят и оберегают, а на вас могут среагировать агрессивно", — объясняет начальник отдела экологического просвещения и учета животных Мосприроды Николай Кудрявцев

Если взрослой вороны рядом нет, то максимум, что москвичи могут сделать, — поднять птенца с земли и посадить его на ветку, чтобы собаки или кошки не съели, говорят орнитологи. Но лучше такое семейство обходить стороной, ведь летом вороны еще будут нападать. А Тамару на карете скорой помощи доставили в травмпункт, где оказали помощь и прописали серию уколов.