Volkswagen — для ваших фамильных драгоценностей

Большой Volkswagen для большой семьи в АВИЛОН

Люди любят систематизировать автомобили, давая им определения: «спортивные», «внедорожные», «дамские», «хипстерские» и так далее. А каким словом можно охарактеризовать большие пассажирские универсалы Volkswagen, например Caravelle или Multivan? Для подобных машин самое верное обозначение — «семейные».

Большие универсалы Volkswagen особенно удачно приспособлены к нуждам больших семей. Отправиться за город или в дальнее путешествие с тремя детьми и бабушкой? Запросто! Уместятся все чемоданы, и никто из пассажиров не почувствует себя ущемлённым, у каждого будет обособленное личное пространство. Поехать с семьёй в дальний парк покататься на велосипедах? Вполне вероятно, что двухколёсные машины не придётся даже разбирать перед тем, как погрузить в салон, они и так влезут — уже значительная экономия времени. Даже в поездках «в гордом одиночестве» вместительная семейная машина марки Volkswagen Коммерческие автомобили не оставит поводов для сожалений ни на тесной городской парковке, ни на АЗС. Обычная легковушка. Только идеально приспособленная для вас и вашей семьи. Для ваших фамильных драгоценностей.

А сейчас вы можете воспользоваться специальной программой для многодетных семей* — с выгодой от 7 до 9%** на самое дорогое, что у нас есть, то есть на наши удобные, вместительные и очень надёжные модели: Caddy, Transporter, Caravelle и Multivan. Не сомневаемся, что они дадут Вам возможность почувствовать всю полноту семейного счастья, счастья быть вместе.

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Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen!

Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:

Волгоградский пр. 41, к.2 www.commercial.avilon-vw.ru * Понятие «многодетная семья» марка Volkswagen Коммерческие автомобили трактует согласно Федеральному закону «О государственной поддержке многодетных семей», который определяет, что многодетной семьёй является семья, имеющая в своём составе трёх и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений — до окончания ими обучения. Учитываются также дети, проходящие срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трёх лет.

** Указанные выгоды не суммируются с выгодами по акциям, специальным предложениям и подобным программам, если об ином не сообщается дополнительно.