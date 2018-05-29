«Общественные контролеры ускорят поступление информации о дорожном ремонте, — Вадим Власов

Фото: НП«Общественные контролеры ускорят поступление информации о дорожном ремонте, — Вадим Власов «Общественные контролеры ускорят поступление информации о дорожном ремонте и смогут напрямую передавать замечания и предложения заказчикам и подрядчикам», — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в ходе обучающего семинара для представителей общественности, посвященного вопросам контроля дорожных работ 28 мая 2018 года.

Обучающий семинар был организован для активистов объединений автомобилистов и регионального отделения Общероссийского народного фронта, участников проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» , инициативных граждан. Все они будут помогать следить за качеством реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

На семинаре специалисты дорожной отрасли из Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области и и.о. руководителя департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин рассказали присутствующим о правилах техники безопасности при выполнении дорожных работ, аспектах, на которые необходимо обращать внимание при проверке объектов, о типовых дефектах при ремонте а/дорог.

«Общественники сами проявили инициативу принять участие в обучающем семинаре, где им были даны рекомендации по осуществлению дорожного контроля. Это для нас очень ценно. Потому что люди готовы не только критиковать, но и помогать реальными делами. Каждому участнику мы выдаем удостоверения общественного контролера. При предъявлении этого удостоверения подрядчик должен предоставлять информацию о ходе ремонта дорог. Необходимо привлекать в нашу работу активных граждан. Совместными усилиями мы можем сделать наши дороги качественнее», — отметил Вадим Власов.

По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области Андрея Нестеренко, обучающий семинар — это, прежде всего, открытый диалог между общественниками, заказчиками и подрядчиками.

«В прошлом году стартовал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который показал, что выполняется капитальный ремонт магистралей. Общественный контроль по федеральному проекту является одним из главных направлений. Наша работа позволяет вовремя информировать региональное министерство транспорта и администрацию города о том, с нарушениями или без выполняются работы на дорогах», — подчеркнул Андрей Нестеренко

Для эффективного взаимодействия между общественными контролерами, заказчиками и подрядчиками планируется организовать возможность постоянного диалога с помощью современных мессенджеров. Кроме того, общественных контролеров планируется привлекать к заседаниям рабочих штабов, в том числе проводимых на объектах ремонта.

Напомним, бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе 800 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 975,5 млн рублей — из областного бюджета и 30,6 млн рублей — из местного. Всего будет отремонтировано более 127 км автодорог: более 37 км городских дорог (32 участка), почти 90 км дорог регионального значения (19 участков).

Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород» https://vk.com/bkdnnovgorod.