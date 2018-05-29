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В Москве инспектор ДПС спас утят, провалившихся сквозь решетку водостока
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В Москве инспектор ДПС спас утят, провалившихся сквозь решетку водостока 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сотрудник Госавтоинспекции спас шестерых утят, которые провалились сквозь решетку водостока в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
"В службу «02» поступило сообщение о том, что на проезжей части улицы Академика Королева подростки пытаются достать уток из водостока", — говорится в сообщении.
Как рассказали в столичном ГУМВД, прибывшие на место правоохранители увидели, что прохожие с помощью подручных средств пытаются вытащить провалившихся в водосток утят. Отмечается, что инспектор ДПС спустился через расположенный рядом люк канализации в водосток и спас шестерых утят. Очевидцы забрали птенцов, пообещав позаботиться о них.
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