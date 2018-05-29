В Москве инспектор ДПС спас утят, провалившихся сквозь решетку водостока

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости . Сотрудник Госавтоинспекции спас шестерых утят, которые провалились сквозь решетку водостока в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

"В службу «02» поступило сообщение о том, что на проезжей части улицы Академика Королева подростки пытаются достать уток из водостока", — говорится в сообщении.