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Падение парапланериста в Ейске попало в объектив автомобильного регистратора
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Падение парапланериста в Ейске попало в объектив автомобильного регистратора 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры аварийного приземления парапланенриста, совершившего неудачный вылет в минувший понедельник,28 мая в Ейске.
На записи, сделанной автомобильным регистратором, можно наблюдать парашют, после чего в кадре появился сам парапланерист, сильно ударившийся о придорожный бордюр и удачно разминувшийся с машиной, из салона которой и велась съемка.
Судя по рассказам очевидцев, на этом злоключения мужчины не закончились. Порыв ветра увлек его дальше — он буквально влетел в помещение магазина на Нижнесадовой улице, выбив стеклянную витрину.
В результате инцидента парапланерист получил перелом руки, многочисленные ушибы, порезы и ссадины.
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