Ещё
За качеством ремонта дорог в Нижегородской области будут следить общественные контролеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

За качеством ремонта дорог в Нижегородской области будут следить общественные контролеры 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Общественные контролеры будут помогать следить за качеством ремонта магистралей Нижегородской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Вчера, 28 мая, для них был организован обучающий семинар. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В семинаре приняли участие инициативные граждане и активисты объединений автомобилистов и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Специалисты рассказали им о правилах техники безопасности при выполнении дорожных работ, аспектах, на которые необходимо обращать внимание при проверке объектов и типовых дефектах при ремонте магистралей. Каждому участнику будет выдано удостоверение общественного контролера. При его предъявлении подрядчик будет обязан предоставлять информацию о ремонте дорог.
«Общественные контролеры ускорят поступление информации о дорожном ремонте и смогут напрямую передавать замечания и предложения заказчикам и подрядчикам. Общественники сами проявили инициативу принять участие в обучающем семинаре, где им были даны рекомендации по осуществлению дорожного контроля. Это для нас очень ценно. Потому что люди готовы не только критиковать, но и помогать реальными делами», — подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.
Также общественных контролеров планируется привлекать заседаниям рабочих штабов, в том числе проводимых на ремонтируемых объектах.
Напомним, въезд в Нижний Новгород со стороны Московского шоссе полностью отремонтирован.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Vgoroden.ru: последние новости
Въезд в Нижний Новгород со стороны Московского шоссе полностью отремонтирован Мост через Мещерское озеро закрыли на ремонт в Нижнем Новгороде Число заявленных страховых случаев в сфере ОСАГО в Нижегородской области сократилось на 2,5%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»610
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover21
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал45
Россиянам запретят владеть грузовиками9
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку18
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение