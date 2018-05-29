За качеством ремонта дорог в Нижегородской области будут следить общественные контролеры

Общественные контролеры будут помогать следить за качеством ремонта магистралей Нижегородской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Вчера, 28 мая, для них был организован обучающий семинар. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В семинаре приняли участие инициативные граждане и активисты объединений автомобилистов и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Специалисты рассказали им о правилах техники безопасности при выполнении дорожных работ, аспектах, на которые необходимо обращать внимание при проверке объектов и типовых дефектах при ремонте магистралей. Каждому участнику будет выдано удостоверение общественного контролера. При его предъявлении подрядчик будет обязан предоставлять информацию о ремонте дорог.

«Общественные контролеры ускорят поступление информации о дорожном ремонте и смогут напрямую передавать замечания и предложения заказчикам и подрядчикам. Общественники сами проявили инициативу принять участие в обучающем семинаре, где им были даны рекомендации по осуществлению дорожного контроля. Это для нас очень ценно. Потому что люди готовы не только критиковать, но и помогать реальными делами», — подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов

Также общественных контролеров планируется привлекать заседаниям рабочих штабов, в том числе проводимых на ремонтируемых объектах.

Напомним, въезд в Нижний Новгород со стороны Московского шоссе полностью отремонтирован.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области