Вице-премьер Крыма проверил трассу «Таврида» чашкой кофе

Вице-премьер Совмина Республики Крым Виталий Нахлупин протестировал участок строящейся федеральной трассы «Таврида» на подъезде к Белогорску, проехав на высокой скорости с горячим кофе на приборной панели.

— Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи стакана воды на капоте, усложнил задачу — добавил чашку горячего кофе, на скорости 120 километров в час ни одной капли не пролил! Дорога отличная!, — сказал Нахлупин.

"Тавриду" должны полностью построить к концу 2020 года. Ее протяженность от Керчи до Севастополя составит около 250 километров. Севастопольский участок «Тавриды» начнется от действующей автодороги Симферополь — Севастополь, пройдет мимо сел Пироговка и Фронтовое, а затем по лесному массиву выйдет на объездную «президентскую» дорогу в районе полигона ТБО.