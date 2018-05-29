Трассу «Таврида» проверили с помощью чашки кофе

Вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин протестировал участок строящейся федеральной автотрассы «Таврида» при помощи чашки с горячим кофе на приборной панели машины.

«Сегодня протестировал участок трассы «Таврида» (третий этап строительства, на подъезде к Белогорску). Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи полного стакана воды на капоте машины. Усложнил задачу — добавил чашку горячего кофе. На скорости 120 км/ч ни одной капли не пролил! Дорога отличная! Строители — так держать!» — написал Нахлупин на своей странице в Instagram.

Памятный камень, символизирующий начало строительства федеральной четырехполосной трассы «Таврида», был торжественно заложен в мае прошлого года в Белогорском районе Крыма.

Четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства АО «ВАД». Полная стоимость строительства «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.