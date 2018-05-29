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Голландцы построили шутинг-брейк на базе Tesla Model S
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Голландцы построили шутинг-брейк на базе Tesla Model S 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Голландское кузовное ателье RemetzCar завершило постройку шутинг-брейка на базе электрического лифтбека Tesla Model S. Стилистику машины разработала дизайн-студия Niels van Roij Design по заказу коллекционера Флориса де Раадта.
Во время работы над шутинг-брейком специалистам RemetzCar пришлось изготовить из алюминия новые кузовные панели, изменить форму задней стойки и крыши, модифицировать оконные уплотнители, а также с нуля сделать заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.
Однако самой сложной деталью стали хромированные молдинги оконной линии. Их изготовили и отполировали вручную владельцы ателье.
В 2016 году RemetzCar построило по заказу похоронного бюро Van der Lans & Busscher BV катафалк на базе Tesla Model S. Специалисты компании удлинили шасси электрокара на 80 миллиметров, а за центральной стойкой изготовили грузовой отсек. Габаритная длина электрокара при этом увеличилась на 774 миллиметра — до 5770 миллиметров.
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