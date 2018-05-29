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Владельцы суперкаров подчеркнут свой статус часами
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Владельцы суперкаров подчеркнут свой статус часами 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Римский ювелирно-часовой дом Bulgari выпустил лимитированную модель часов, предназначенную для Сообщества владельцев суперкаров (Supercar Owners Circle, SOC).
Оригинальная версия часов Octo Tourbillon Sapphire SOC со специально разработанной конструкцией корпуса оснащена механизмом мануфактурного калибра BVL 206 с парящим турбийоном с ручным подзаводом. Механизм полностью открыт взгляду благодаря прозрачной сапфировой задней крышке и скелетонизированному циферблату.
Мосты с DLC-покрытием (Diamond Like Carbon — алмазоподобное углеродное покрытие) декорированы 11 золотыми маркерами часовой шкалы. Заводная головка украшена эмблемой SOC. Модель обладает 64-часовым запасом хода и снабжена ремешком из кожи аллигатора с желтой (цвета эмблемы SOC) прострочкой.
Часы будут резервироваться только для участников Сообщества владельцев суперкаров.
Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.
В настоящее время Bulgari выпускает драгоценности, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, парфюмерию, изделия из кожи и шелка, а также управляет собственной сетью отелей Bulgari Hotels and Resorts. В дополнение к ранее открытым гостиницам в Милане, Лондоне и на Бали, в 2017 году появились отели сети в Пекине и Дубае, в 2018 году ожидается открытие в Шанхае, в 2020 — в Москве.
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