Сроки сдачи старого Бельского моста в Уфе снова передвинули

Мэр Уфы проинспектировал ход работ на Бельском мосту. По итогам его визита выяснилось, что к началу и даже к середине июля рабочие могут не успеть. Специалисты Мостоотряда назвали новую предварительную дату сдачи путепровода в эксплуатацию.

В настоящее время уже установлены новые деформационные швы на опорах № 1 и 11. В процессе работы выяснилось, что на восьмой, последней опоре, которую необходимо отремонтировать, вскрылись дополнительные дефекты. Из-за отсутствия доступа обнаружить их было нельзя.

— По двум другим опорам все запланированные объемы работ по замене деформационных швов выполнены — эти участки уже готовы к укладке асфальта, — пояснил главный инженер подрядной организации — Мостоотряда № 30 филиала ЗАО «Уралмостострой» Александр Кучерявец. — По составленному графику, все ремонтные работы на мосту планируется завершить к концу июля этого года.

Изначально сроки сдачи устанавливали на День города, 12 июня, но позже решено было их сдвинуть ровно на месяц.