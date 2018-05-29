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Сроки сдачи старого Бельского моста в Уфе снова передвинули
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Сроки сдачи старого Бельского моста в Уфе снова передвинули 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Мэр Уфы проинспектировал ход работ на Бельском мосту. По итогам его визита выяснилось, что к началу и даже к середине июля рабочие могут не успеть. Специалисты Мостоотряда назвали новую предварительную дату сдачи путепровода в эксплуатацию.
В настоящее время уже установлены новые деформационные швы на опорах № 1 и 11. В процессе работы выяснилось, что на восьмой, последней опоре, которую необходимо отремонтировать, вскрылись дополнительные дефекты. Из-за отсутствия доступа обнаружить их было нельзя.
— По двум другим опорам все запланированные объемы работ по замене деформационных швов выполнены — эти участки уже готовы к укладке асфальта, — пояснил главный инженер подрядной организации — Мостоотряда № 30 филиала ЗАО «Уралмостострой» Александр Кучерявец. — По составленному графику, все ремонтные работы на мосту планируется завершить к концу июля этого года.
Изначально сроки сдачи устанавливали на День города, 12 июня, но позже решено было их сдвинуть ровно на месяц.
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