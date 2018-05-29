На ремонт дороги Луцк-Рованцы выделят 72 млн гривен

Департамент инфраструктуры и туризма Волынской областной госадминистрации через систему электронных закупок ProZorro объявил открытые торги для поиска исполнителя, который будет производить текущий средний ремонт участка дороги местного значения Луцк-Рованцы протяженностью 3,5 километра. Начало аукциона намечено на 29 мая, передают Волинські Новини. На эти цели в 2018 году планируется потратить 72,38 млн гривен.

Работы включают в себя не только обновление дорожного полотна, но также обустройство дороги, нанесение разметки, оборудование тротуаров, создание системы ливневой канализации, монтаж наружного освещения и прочее. Ремонт должен быть закончен 31 декабря этого года. На подрядчика также возлагаются гарантийные обязательства на асфальтобетонное покрытие (3 года), на металлическое барьерное ограждение (10 лет) и на горизонтальную разметку (0,5 года).

Заказчик, в свою очередь, должен контролировать процесс выполнения работ и производить регулярные проверки. Если будут выявлены нарушения и случаи некачественного оказания услуг, то подрядчик должен исправить все несоответствия за свои деньги. Всего в 2018 году Волынская ОГА выделила на ремонт дорог региона протяженностью 4393 километра 393,913 млн гривен бюджетных средств.