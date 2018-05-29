Еще до начала купального сезона в Татарстане утонули 9 человек

До официального открытия купального сезона в Татарстане утонули девять человек, сообщил в ходе пресс-конференции во вторник, 29 мая главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов. По словам Венедиктова, чаще всего гибли люди в состоянии алкогольного опьянения. В течение прошлого года, по словам Венедиктова, на водоемах республики погибли 80 купавшихся. Больше всего смертей было в Набережных Челнах, Зеленодольске и Бугульме. В республике, тем временем, продолжается работа по подготовке к купальному сезону, рассказал спикер. Пока успели проверить 15 пляжей — все они готовы принять отдыхающих. Впереди проверка еще 20 прибрежных зон республики. Интересная деталь: аншлаги «купаться запрещено» в этом году устанавливаться не будут, поскольку они малоэффективны.