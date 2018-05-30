В Татарстане до открытия купального сезона утонули девять человек

Девять человек, в том числе один ребенок, утонули в мае в Татарстане, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, причина несчастных случаев — падение с берега в состоянии алкогольного опьянения или по состоянию здоровья, а в одном случае — из-за выхода судна при плохой погоде.

Юрий Венедиктов отметил, что сотрудники МЧС Татарстна предложили выделить средства на оборудование в этом году 8 пляжей в районах, где риск гибели высок — это Набережные Челны, Зеленодольск, Бугульма. В рамках этой работы планируется поэтапно в течение трех лет переоборудовать 48 мест массового отдыха в пляжи. Кроме того, в этом году в запрещенных для купания местах хотят установить информационные аншлаги, на которых будет написано: почему здесь нельзя купаться, сколько человек утонуло

Всего на учете в ведомстве находятся 35 пляжей, но к приему отдыхающих допустили только 15: в Казани, Нижнекамском, Лаишевском, Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском районах. Из них 4 городских пляжа, 9 на территории базы отдыха, 2 на территории ДОЛ. «Городской пляж» в Мамадышском районе и «пляж Заинск-2» в Заинском будут реконструированы.

Напомним, в Татарстане до 2022 года планируют обустроить 18 пляжей, из которых 4 должны появиться в этом году.