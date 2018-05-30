Ещё
В Татарстане до открытия купального сезона утонули девять человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Татарстане до открытия купального сезона утонули девять человек 

АиФ Казань 23 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Девять человек, в том числе один ребенок, утонули в мае в Татарстане, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.
По его словам, причина несчастных случаев — падение с берега в состоянии алкогольного опьянения или по состоянию здоровья, а в одном случае — из-за выхода судна при плохой погоде.
Юрий Венедиктов отметил, что сотрудники МЧС Татарстна предложили выделить средства на оборудование в этом году 8 пляжей в районах, где риск гибели высок — это Набережные Челны, Зеленодольск, Бугульма. В рамках этой работы планируется поэтапно в течение трех лет переоборудовать 48 мест массового отдыха в пляжи. Кроме того, в этом году в запрещенных для купания местах хотят установить информационные аншлаги, на которых будет написано: почему здесь нельзя купаться, сколько человек утонуло
Всего на учете в ведомстве находятся 35 пляжей, но к приему отдыхающих допустили только 15: в Казани, Нижнекамском, Лаишевском, Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском районах. Из них 4 городских пляжа, 9 на территории базы отдыха, 2 на территории ДОЛ. «Городской пляж» в Мамадышском районе и «пляж Заинск-2» в Заинском будут реконструированы.
Напомним, в Татарстане до 2022 года планируют обустроить 18 пляжей, из которых 4 должны появиться в этом году.
АиФ Казань: последние новости
Стоит ли переводить машину на газ? Эксперты рассказали о плюсах и минусах В Казани на Ершова столкнулись Audi, Mazda и Toyota Штрафы за парковку на зеленой зоне в Казани признали незаконными
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал51
Утки парализовали движение в Москве
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин10
Россиянам хотят запретить самостоятельную продажу авто18
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover144
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение