Строительство пересечения на М9 «Балтия»-Веледниково-Лешково в Истре начнут в июне

Строительство пересечения на М9 «Балтия»-Веледниково-Лешково в Истре начнут в июне 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Истра Московской области будет построено пересечение в одном уровне на 5,19 км автомобильной дороги М9 «Балтия»-Веледниково-Лешково. Работы планируется начать в июне текущего года. В рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило с ООО «Строй-Проект» контракт стоимостью 210 млн руб. Финансирование объекта производится за счет средств регионального дорожного фонда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый участок дороги находится в городском округе Истра в районе поворота к торговому центру «Павлово Подворье» и коттеджному поселку «Маленькая Италия».

«В настоящее время существующая автомобильная дорога не справляется с возросшим транспортным потоком. В утренние и вечерние часы наблюдаются значительные заторы транспортных средств, скорость движения которых не превышает 20-25 км/ч. Кроме того, в районе тяготения ведется интенсивное жилищное строительство, что также приведет к росту транспортного потока. Строительство объекта планируется начать в июне текущего года, а завершить работы в 2019 г.», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова

В пресс-службе пояснили, что общая протяженность участка строительства составит свыше 552 м. В рамках проекта планируется строительство дополнительных полос по основному направлению автомобильной дороги. Таким образом, количество полос движения на данном участке будет увеличено с двух до четырех. Расчетная скорость движения составит 80 км/ч. Перспективная пропускная способность объекта — свыше 35 тыс. автомобилей в сутки.

«Для комфортного передвижения пешеходов проектом предусмотрено устройство наземного пешеходного перехода, остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек с перильным ограждением», — цитирует пресс-служба и.о. директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимира Локтева.

В пресс-службе добавили, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильная дорога будет оборудована автоматизированной системой управления дорожным движением. Для снижения акустического воздействия планируется установка шумозащитных экранов. Также будут выполнены работы по благоустройству территории: посадка деревьев и устройство газонов.

Ранее сообщалось, что Мособлгосэкспертиза одобрила проект строительства пересечения на М9 «Балтия»-Веледниково-Лешково в Истре.