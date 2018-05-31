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В Орле чиновники озаботились чистотой маршруток
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В Орле чиновники озаботились чистотой маршруток 

РИА 57 38 минут назад
Фото: РИА 57
Проблему уборки салонов общественного транспорта накануне, 30 мая, обсудили на рабочем совещании в администрации города, сообщает пресс-служба.
Поводом для этого стало обращение представителей ОНФ. «Фронтовики» 29 мая провели рейд по маршруткам и выяснили, что на некоторых маршрутах салоны пассажирских автобусов при выходе на смену не убирались. Активисты обнаружили пыль на стёклах и сиденьях транспортных средств.
Сити-менеджер Александр Муромский поручил начальнику управления транспортного обслуживания населения Вадиму Хрипунову лично проверить выполнение требований санитарного содержания автобусов, которые прописаны в контрактах с перевозчиками. Глава Орла также напомнил о необходимости В частности, речь идет контроля за соблюдением графиков движения.
По словам Хрипунова, такого рода нарушения единичные.
— Вчера был подобный инцидент — сняли автобус с маршрута, который был. С перевозчиками работаем постоянно, с населением налажена обратная связь, — отметил чиновник. Он уточнил, что совместно с правительством Орловской области на базе «Орелавтотранса» была введена горячая линия для обращения орловцев. Звонить можно по телефону 8 800 250 50 11.
Сообщение В Орле чиновники озаботились чистотой маршруток появились сначала на РИА 57.
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